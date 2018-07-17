Харьков, Украина, 17 июля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Никем не охраняемый склад военной техники и другого оборудования нашли украинские подростки, предположительно, в Харькове. Видео, снятое на складе, было опубликовано на канале YouTube «Total Roof» 15 июля.

Танк

На видео двое украинских подростков пробираются на военный танковый склад, который никем не охраняется. Склад явно находится в заброшенном состоянии, однако на нем видеоблогеры обнаружили около 300 советский танков и порядка 10 новых танков Т-64БМ «Булат». Также под складом подростки обнаружили бункер с противогазами и другим военным снаряжением.

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Напомним, в Харькове располагается танковый завод им. В. А. Малышева. Из-за кризиса на Украине все производственные цепочки были порваны, поэтому завод осуществляет сегодня больше ремонтные работы, чем производство танков. В связи с этим на территории завода могла остаться различная заброшенная техника, с которой, вероятно, всю электронику и другие полезные части уже забрали.