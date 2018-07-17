Вашингтон, 17 июля, 2018, 08:31 — ИА Регнум. После встречи в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным были сделаны важные выводы относительно происходящего в мире, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Мы обсудили так много вещей, включая ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию, Украину. Мы обсудили очень многое», — пояснил американский лидер, добавив, что главы двух государств хорошо провели время.

Ранее Трамп оценил первую часть саммита, которая проходила один на один, назвав ее «хорошим началом для всех». Напомним, переговоры президентов России и США состоялись 16 июля в Хельсинки. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, Путин сообщил, что сторонам удалось обсудить почти весь спектр двусторонних отношений и международной повестки.

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