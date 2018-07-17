Забайкальский край, 17 июля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Любопытный комментарий опубликован одним из читателей ИА «Чита.ру» в новости, подготовленной пресс-службой ГУ МЧС по Забайкальскому краю о многочисленных благодарностях, высказанных в адрес спасателей от пострадавших во время паводка. Судя по всему, написал его один из жителей Читы, заточённый в затопленном селе Верхние Куларки (Сретенский район).

75.mchs.gov.ru Паводок в Забайкалье

«К нам в село Верхние Куларки, что на реке Шилке, доблестных эччеэсников отправили с тридцатью литрами бензина и одной резиновой лодкой. Пока понять не могу, для чего они здесь? Продукты последние в магазине проедать? Один раз доставили людей из Куларок до Усть-Карска, и у них, оказывается, бензина теперь нет.

Транспортное сообщение никак не налажено, размыт мост от Верхних Куларок до Усть-Карска, вернее, его теперь там просто нет. Люди выехать теперь не могут, затоплены 22 дома в Нижних Куларках, целая деревня осталась без питьевой воды и полностью окружена Шилкой!

Звонили в МЧС по Забайкальскому краю, но такое чувство, что они даже не в курсе о сложившейся ситуации! То ли администрация района скрывает, то ли на людей, которые находятся далеко от центра, как-то, мягко говоря <…> Всех спасают, а нас нет.

И это не слухи или сплетни, сами являемся непосредственными очевидцами всего происходящего — приехали в гости с маленьким ребенком и теперь выехать обратно в Читу на своей машине просто нереально! Куда писать и звонить, уже не знаем, администрация разводит руками (мол, выбирайтесь своими силами), а три эмчеэсника просто «курят» в этой же администрации», — написал читатель ИА «Чита.Ру».

Корреспонденту ИА REGNUM удалось дозвониться до администрации села, где подтвердили сказанное, пояснив, что выбраться из деревни сейчас можно только по воде.

Напомним, наводнение пришло в Шилкинский район в ночь на 8 июля, пол месяца затяжных дождей. Вышедшие из берегов реки затопили населённые пункты в шести районах Забайкальского края, повредив множество мостов и разрушив дороги. Но режим ЧС власти региона объявили только 9 июля, когда большая вода почти вплотную подошла к Чите.