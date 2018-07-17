Хельсинки, 17 июля, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Попытки западных стран изолировать Россию провалились, они не могли увенчаться успехом, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News.

Борис Михайлович Кустодиев. Купец. 1920

«Россия слишком большая, чтобы ее можно было изолировать», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что в США началась истерика вокруг итогов встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. По его словам, «мейнстрим-СМИ» с восторгом атакуют главу Белого дома.

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