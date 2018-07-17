Порошенко пообещал «помешать» России досматривать суда в Азовском море
Киев, 17 июля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ ВСУ помешать российским пограничникам досматривать суда, следующие через Керченский пролив, сообщает 17 июля УНИАН.
По словам Порошенко, Россия «массово задерживает суда» якобы для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс в Донбассе. Чтобы пресечь «незаконную деятельность России», Порошенко решил отдать приказы ВСУ, министру обороны Украины Степану Полтораку и главе генштаба ВСУ Виктору Муженко.
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Напомним, российские пограничники ранее остановили несколько судов в Азовском море для досмотра. В украинской пограничной службе заявили, что Россия имеет полное право досматривать суда в соответствии с соглашением с Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, подписанным в 2004 году.