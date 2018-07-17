Киев, 17 июля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ ВСУ помешать российским пограничникам досматривать суда, следующие через Керченский пролив, сообщает 17 июля УНИАН.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Таможня добро не дает

По словам Порошенко, Россия «массово задерживает суда» якобы для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс в Донбассе. Чтобы пресечь «незаконную деятельность России», Порошенко решил отдать приказы ВСУ, министру обороны Украины Степану Полтораку и главе генштаба ВСУ Виктору Муженко.

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Напомним, российские пограничники ранее остановили несколько судов в Азовском море для досмотра. В украинской пограничной службе заявили, что Россия имеет полное право досматривать суда в соответствии с соглашением с Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, подписанным в 2004 году.