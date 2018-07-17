Лондон, 17 июля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Ряд британских СМИ активно обсуждают то, что президенту России Владимиру Путину после финального матча чемпионата мира по футболу — 2018 первому принесли зонт.

Kremlin.ru Церемония награждения победителей чемпионата мира по футболу 2018 года

Так, издание Daily Express отметило, что президент Франции Эмманюэль Макрон на церемонии награждения сильно промок, поскольку зонт якобы держали только над российским лидером.

The Sun опубликовал материал под заголовком «Дождь ужаса», в котором написал, что Путин остался «сухим, когда его коллеги из Франции и Хорватии промокли насквозь».

Напомним, церемония награждения победителей финала ЧМ-2018 на московском стадионе «Лужники» прошла под проливным дождём. Оперативно удалось найти только один зонт, и его раскрыли над Путиным, однако немного спустя зонты раскрыли над всеми главами государств.

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