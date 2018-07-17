Вашингтон, 17 июля, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Основатель компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается более чем в $150 млрд, возглавляет список богатейших людей планеты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой рейтинг миллиардеров.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

По данным издания, акции Amazon с начала текущего года растут, что сделало главу компании богаче еще на 52 млрд долларов.

Журналисты агентства отмечают, что состояние Безоса является рекордным, по крайней мере, с 1982 года, когда вышел первый рейтинг журнала Forbes.

Вторую строчку рейтинга миллиардеров занимает основатель компании Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 95,5 млрд долларов. Третьим идет американский инвестор Уоррен Баффетт — у него почти 83 млрд долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель и крупнейший акционер Amazon.com Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index в начале января текущего года. Миллиардер владеет интернет-магазином Amazon, издательским домом The Washington Post и частным аэрокосмическим агентством Blue Origin.

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