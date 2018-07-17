Владивосток, 17 июля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Моряки-дальневосточники с теплохода «SEA ALEXA» подписали контракты с судовладельцем-призраком. Иначе такое трудоустройство назвать нельзя — в трудовых договорах экипажа, работающего на судне, которое ходит под флагом Танзании, указана фиктивная фирма, а не та, которая нанимала их на работу. В Дальневосточном региональном отделении Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) утверждают, что в контрактах моряков нарушены все мыслимые положения международного морского законодательства. Между тем, судно — нарушитель, не впервые попадающее в поле зрения морского профсоюза и правоохранительных органов, спокойно ходит в море, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

РПСМ Теплоход «SEA ALEXA»

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Долг судовладельца перед экипажем «SEA ALEXA» превышает 52 тыс. долларов США. Причем, 35 тыс. из них — долг перед моряками, которые уже списались с судна.

Капитан от имени экипажа обратился в Дальневосточную региональную организацию РПСМ с просьбой о помощи. Но помочь морякам, как выяснилось, не так просто.

Контракты моряков подписаны иностранной компанией — «M&K Ocean International C.O. Limited» (Гонконг). А на работу людей нанимала судоходная компания из Владивостока — ООО «Мор Кон Сервис». Переговоры о выплате долгов по зарплате с представителями этой компании моряки вели долго и безуспешно.

Моряки ещё весной обращались за помощью к капитану порта Владивосток. Но проверку портовые власти провести не смогли из-за неблагоприятной ледовой обстановки.

Тогда экипаж подал иск во Фрунзенский суд г. Владивосток. Суд вынес решение о взыскании заработной платы моряков с иностранной компании. Однако в решении суда почему-то не фигурирует оператор судна — владивостокская компания «Мор Кон Сервис», которая, фактически, и наняла людей на работу. В судебном решении фигурирует только иностранный судовладелец. Но взыскать с него деньги — задача почти не посильная. Да и существует ли он в действительности — очень большой вопрос.

«Решение суда вполне объяснимо. Контракты моряки подписали только с иностранной компанией, с неё и спрос. Однако в контрактах нарушены международные морские требования Сводной морской конвенции: оператор, который нанимает людей на работу и выплачивает им зарплату, должен фигурировать в контрактах. Таким образом, контракты экипажа «SEA ALEXA» должны были быть подписаны владивостокским оператором «Мор Кон Сервис» от имени иностранного судовладельца «M&K Ocean Internatinal C.O. Limited», — рассказал председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

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«Мы в полном недоумении! Лихие 90-е вроде бы уже закончились, а для моряков они продолжаются — как и не кончались!», — возмущен капитан судна Александр Мальцев.

«История крайне запутанная и очень непростая. К нам в разное время обращались уже два экипажа этого судна — и тот, что завершил работу в марте, так и не получив денег, и тот, что работает сейчас. Судно сейчас находится в Китае. Главная проблема в том, что в контрактах указана фиктивная компания. Более того, выяснилось, что владивостокская компания «Мор Кон Сервис» не имеет лицензии на право трудоустройства моряков на суда под иностранным флагом. Необходимо во всем тщательно разобраться — такого набора документов с такими нарушениями мы не видели очень давно. «Мон Кон Сервис» делает теперь вид, что она вообще не при чем. Впрочем, мы уже сталкивались с разными ситуациями и чаще всего помогали морякам получить зарплату. Самый действенный способ — направить обращения в транспортную прокуратуру и капитану порта. Судно могут задержать до полного погашения задолженности. Скорее всего, именно этим путём и придётся пойти. В прошлом году моряки с этого же судна обратились за помощью. Именно такая мера помогла людям получить деньги», — добавил Николай Суханов.

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К сказанному стоит добавить, что на Дальнем Востоке России, где морской торговый флот в советское время был одним из престижнейших мест работы, сегодня почти не осталось компаний, в которых соблюдаются права моряков в полном соответствии с российским и международным законодательством.

Стоит также отметить, что Приморский край удерживает мрачное лидерство в России по невыплате заработной платы. Долги приморских предприятий перед работниками составляют 448,7 млн рублей. В эту цифру не входят долги непорядочных судовладельцев перед моряками — приморцами. Если посчитать и эти долги — цифра вырастет на миллионы рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее громкими скандалами с нарушением прав моряков в последние годы отличился Сахалин. В отношении сахалинского судовладельца Ивана Пивнева было возбуждено 20 уголовных дел. Однако он не получил срок заключения, а также далеко не всем морякам выплатил заработную плату. Нарушения прав моряков в сахалинском ООО «Парус» неоднократно становилось причиной забастовок российских моряков в иностранных портах. Никуда не делась и проблема брошенных нерадивыми судовладельцами на чужбине российских моряков. Из большинства дальневосточных портов по-прежнему спокойно выходят в море суда с не застрахованными экипажами на борту, вопреки требованиям международной Конвенции.