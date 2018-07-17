Порошенко заявил о готовности провести выборы в Донбассе
Киев, 17 июля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Жители Донецкой и Луганской народной республик смогут принять участие в «свободных» выборах после того, как в эти регионы будет введен миротворческий контингент ООН, заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.
«Сразу после того как… миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования, мы сразу же готовы начать политический процесс по подготовке местных выборов», — сказал украинский президент.
Предварительно, по его словам, из ДНР и ЛНР должны быть выведены российские войска, которые якобы присутствуют там сейчас.
Добавим, силовой вариант урегулирования конфликта на востоке Украины является основным с 2014 года, когда в Киеве был осуществлен антиконституционный переворот и незаконный захват власти. Ранее эксперты не единожды указывали на то, что жители Донбасса никогда на него не пойдут.
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