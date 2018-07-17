Киев, 17 июля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Жители Донецкой и Луганской народной республик смогут принять участие в «свободных» выборах после того, как в эти регионы будет введен миротворческий контингент ООН, заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко. Война на Украине

«Сразу после того как… миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования, мы сразу же готовы начать политический процесс по подготовке местных выборов», — сказал украинский президент.

Предварительно, по его словам, из ДНР и ЛНР должны быть выведены российские войска, которые якобы присутствуют там сейчас.

Добавим, силовой вариант урегулирования конфликта на востоке Украины является основным с 2014 года, когда в Киеве был осуществлен антиконституционный переворот и незаконный захват власти. Ранее эксперты не единожды указывали на то, что жители Донбасса никогда на него не пойдут.

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