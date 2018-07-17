Вашингтон, 17 июля, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Пока российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания в США российской гражданки Марии Бутиной, которую подозревают в работе на правительство России, журналисты уже назвали её «алтайской Анной Чапман», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы Марии Бутиной в facebook Мария Бутина

Уроженка Барнаула довольно известна в определённых кругах с 2011 года. Именно тогда она стала председателем правления межрегиональной общественной организации «Право на оружие» и приняла участие в молодёжных праймериз, организованных «Молодой Гвардией». Собиралась попасть в Госдуму РФ, потому что хочет «жить в богатой, высокоразвитой, благополучной, безопасной и счастливой стране» и сделать «всё возможное, чтобы это было возможно в России».

Одна из её статей того времени весьма любопытна, она называется «Операция «внедрение». В ней Мария Бутина поясняет, почему с декабря 2010 года она стала сторонником партии «Единая Россия»:

«Если я хочу действительно что-то изменить к лучшему, то я обязана попытаться это сделать в единственном на сегодня доступном варианте — изнутри «Единой России».

Из биографии задержанной в США гражданки России Марии Бутиной известно, что родилась она 10 ноября 1988 года в Барнауле. Окончила с отличием гимназию №22 с углубленным изучением английского языка. В 2005 году поступила в Алтайский государственный университет и окончила вуз с красным дипломом (специальность «политология»). С 2011 года до марта 2018 года являлась председателем правления межрегиональной общественной организации «Право на оружие». Основной темой её выступлений стала легализация оружия.

В США, по данным некоторых СМИ, Мария Бутина окончила недавно университет в Вашингтоне, получив степень магистра в области международных отношений. Сейчас она находится в Америке по студенческой визе. Также в прессе есть упоминания, что она являлась помощницей сенатора Александра Торшина, подозреваемого в передаче денег через Ассоциацию оружия (NRA).

Как уже сообщало ИА REGNUM, о задержании по обвинению в работе на российского чиновника, находящегося в американском санкционном списке, 29-летней гражданки РФ Марии Бутиной сообщил минюст США. Утверждается, что Бутина «действовала в качестве агента России на территории Соединенных Штатов, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, которые оказывают влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ». Но адвокат Бутиной заявил, что это надуманное обвинение.

Дипломаты посольства РФ в США выясняют местонахождение Марии Бутиной и добиваются консульского доступа к ней.