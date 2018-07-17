Киев, 17 июля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Двое подростоков обнаружили на Украине заброшенную военную базу, на которой находились новые, полностью боеготовые танки, соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале Dima Total.

Міністерство оборони України Танк Т-72 армии Украины

Как следует из описания к видео, блогеры ходили по заброшенным и полузаброшенным объектам в поисках бункера или бомбоубежища.

«И тут мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который и привез их туда», — отметили авторы.

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По их словам, на новой военной технике стояли пломбы. Местонахождение базы авторы не назвали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чехия продала Украине более 30 старых образцов 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика».

Напомним, Украина постоянно перебрасывает военную технику в Донбасс, нарушая Минские соглашения. Так, в июне Киев перебросил 18 152-мм пушек-гаубиц Д-20.

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