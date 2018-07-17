Киев, 17 июля, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы сохранить транзит газа через Украину. Спор украинской компании с «Газпромом» уже урегулирован, написал Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Разногласия урегулированы Стокгольмским арбитражем, а проблема заключается в нежелании российской стороны выплатить компенсацию в размере $2,6 млрд. «Нафтогаз», отметил Витренко, готов к новому арбитражному разбирательству, но в таком случае урегулировать разногласия удастся не ранее 2020 года.

«Готовы ли «Газпром» и Германия остановить строительство «Северного потока-2» до окончания нового арбитража?» — написал Витренко.

Он напомнил, что «Нафтогаз» требует от «Газпрома» около $12 млрд, при этом в компании уверены в силе своей правовой позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин заявил о готовности России продлить контракт о транзите газа через Украину. Для этого необходимо урегулировать спор «между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», пояснил он.

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