Хельсинки, 17 июля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обменялись подарками во время встречи в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Президента России Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Хельсинки. 2018

По его словам, Трамп подарил Путину хоккейную шайбу и майку игрока сборной России Александра Овечкина, выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон».

В свою очередь, президент РФ вручил главе Белого дома США официальный мяч чемпионата мира (ЧМ-2018) по футболу, который завершился 15 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялись в Хельсинки 16 июля 2018 г.

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