Париж, 17 июля, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подписал с 86 крупными городами и коммунами «Пакт Дижона», который представляет собой новый способ работы между районами и государством, сообщает Le Point.

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Документ, представленный в начале апреля в Дижоне, был разработан двумя ассоциациями выборных должностных лиц, городской Францией и Ассамблеей общин Франции. Пакт представили их президенты Жан-Люк Муденк, мэр города Тулузы, и Жан-Люк Риго, мэр коммуны Grand Annecy, с городом Анси.

Проект развивает несколько осей — трудоустройство, обновление городов, мобильность, образование, обучение, социальное развитие, безопасность, справедливость.

Политические руководящие принципы «Пакта Дижона» потребуют местных обсуждений с префектами для их реализации.

Документ стал шагом на пути к потеплению в отношениях между государством и определенными сетями избранных должностных лиц (регионов, ведомств, мэров), которые частично бойкотировали последнюю Конференцию национальных территорий.