Ереван, 17 июля, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Европейскому союзу нужны ясные идеи, ясные ожидания, которые он готов обсудить. Так прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в политике ЕС по отношению к Армении нет ощутимых изменений, руководитель делегации ЕС в Армении, посол Пётр Свитальский.

primeminister.am Никол Пашинян и Ангела Меркель

11−13 июля Брюссель впервые в качестве премьер-министра Армении посетил Никол Пашинян. Комментируя итоги визита в столицу ЕС Пашинян отметил: «Политика Евросоюза такая же, какой была три-четыре месяца назад. Мы считаем, что либо нужно снизить воодушевленный тон этих заявлений, либо существенно изменить политику», — сказал Пашинян.

Кроме того, по словам армянского премьера, демократическая Армения ожидает к себе гораздо более серьезного отношения. Так глава правительства отреагировал на заверения Брюсселя о том, что после революции объем предусмотренной для Армении помощи может быть увеличен на 10 млн евро. По рассказу Пашиняна, на встрече с одним из представителей ЕС он выразил недоумение таким подходом, сказав, что «если потрясти одного из известных коррупционеров, то из его карманов выпадет такая сумма».

По словам Свитальского, правовая и политическая основа отношений между ЕС и Арменией — это Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и документ «Приоритеты партнерства», которые были согласованы до апрельских событий.

«Мы очень открыты. Если армянская сторона считает, что эти документы должны быть усилены и получить новое качество, тогда нам нужны четкие идеи о том, что конкретно правительство Армении хочет изменить в нашей политике. С нашей стороны есть полная готовность выслушать предложения о том, что вы хотите изменить в наших отношениях», — сказал руководитель делегации ЕС в Армении (цитата по azatutyun. am).

По его словам, если с армянской стороны звучат утверждения, что в политике Армении по отношению к Евросоюзу изменений нет, то как «неизменная политика Армении по отношению к ЕС должна привести к изменению политики Евросоюза по отношению к Армении?»

Говоря о финансовой помощи ЕС, Свитальский напомнил, что сегодня Брюссель является главным донором Армении. По словам посла, объем финансовой помощи определяется один раз в семь лет, и следующий срок истекает в 2020 году.

В этой связи один из политических обозревателей напомнил ЕС один из ключевых слоганов Брюсселя «большая поддержка за большие реформы».