Москва, 16 июля, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Отмена антироссийских санкций США в ходе встречи с Трампом не обсуждалась, сообщил 16 июля президент России Владимир Путин в интервью «Первому каналу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам президента РФ, во время встречи с Трампом в Хельсинки вопрос санкций и ограничений был затронут лишь в контексте заинтересованности деловых кругов двух стран в нормализации экономических отношений и в развитии связей.

«Нет, обсуждались санкции в том контексте, как я сказал. В том смысле, что представители бизнеса заинтересованы в нормализации наших экономических отношений», — уточнил Владимир Путин.

«Мы договорились о том, чтобы создать некую структуру, комитет, как-то по-другому можно назвать, из представителей бизнеса России и США, которые могли бы подумать над тем, как нам вывести сегодняшнюю ситуацию в направлении улучшения наших отношений в сфере экономики и могли бы сделать для нас какие-то предложения», — заявил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки состоялись первые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.