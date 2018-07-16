Киев, 16 июля, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины требует от украинских конструкторов создать новые ракеты, прежде всего для систем противовоздушной обороны, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщила 16 июля пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

По словам Турчинова, украинские предприятия получили иностранные станки, которые позволят утроить производство ракет.

«Программа технологического перевооружения предприятий ОПК активно реализуется в текущем году, и, что важно, новые современные станки были закуплены заводом по прямым контрактам на выполнение решения СНБО о либерализации внешнеэкономической деятельности оборонно-промышленного комплекса», — отметил Турчинов.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-лейтенант запаса вооружённых сил Украины Дмитрий Уманец охарактеризовал состояние украинских сил противовоздушной обороны как «плачевное» из-за отсутствия ракет.

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