Ровно, Украина, 16 июля, 2018, 23:21 — ИА Регнум. На Украине 16 июля произошло отключение одного из энергоблоков Ровенской АЭС, сообщает пресс-служба компании «Энергоатом».

Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС. Украина

"Действием электрической защиты генератора отключен от энергосети турбогенератор ТГ-4 энергоблока № 2. Автоматически блок разгружен до уровня 54% номинальной мощности», — говорится в сообщении.

Причины отключения в настоящее время выясняются. Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах действующих норм, нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксиировано.

По предварительной оценке событие классифицировано по международной шкале INES как «ниже шкалы/уровень 0».