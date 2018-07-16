Нью-Йорк, США, 16 июля, 2018, 23:08 — ИА Регнум. Компания Netflix выложила первое тизерное видео третьего сезона сериала «Очень странные дела» (Stranger Things), выполненное в той же стилистике 80-х. Ролик был опубликован 16 июля на официальной странице проекта в Twitter.

Цитата из тизера к сериала «Очень странные дела». реж. Мэтт и Росс Дафферы. США

https://twitter.com/Stranger_Things/status/1018857811604791296

Видео сделано в виде рекламы нового большого супермаркета в Хокинсе (вымышленный город в штате Индиана, США). Ближе к концу ролика зрители могут видеть актёра Джо Кири в образе Стива Харрингтона (бывшего бойфренда сестры Майка Уилера).

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, первый эпизод третьего сезона сериала «Очень странные дела» Netflix планирует выложить в октябре 2018 года. Над созданием шоу работают братья Мэтт и Росс Дафферы.