Нижний Новгород, 16 июля, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Нижегородской области в январе — мае 2018 года увеличился на 48,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Приволжского таможенного управления. Товарооборот за пять месяцев составил $3,496 млрд.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижегородский кремль

Объем экспорта региона в стоимостном выражении составил $2,11 млрд, импорт — $1,386 млрд. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса составляет $724 млн.

Товарооборот всего Приволжского федерального округа в январе-мае вырос на 14% и составил $22,620 млрд. Объем импорта в стоимостном выражении составил $6,349 млрд, увеличившись на 26% по сравнению с данными за январь-май 2017 года, экспорта — $16,271 млрд, рост по итогам пяти месяцев составил 10%. Положительное сальдо торгового баланса — $9,992 млрд.

Товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 11% и составил $17,884 млрд, со странами ближнего зарубежья — $4,736 млрд.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дополнительный доход бизнеса Нижегородской области в ходе проведения матчей чемпионата мира по футболу превысил прогнозный уровень на 3 млрд рублей.

Так, прогнозировался доход в размере 6−7 млрд рублей, однако по предварительной оценке доходы в сфере розничной торговли, платных услуг и общественного питания составят порядка 8−9 млрд рублей, говорил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

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