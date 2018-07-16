Москва, 16 июля, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь Brent в течение дня 16 июля упала более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ходе торгов на межконтинентальной биржt ICE стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 21:00 по московскому времени опустилась до $71,53 за баррель. При этом в середине дня нефть Brent торговалась на максимальном уровне $75,37 за баррель.

Стоимость фьючерсов на североамериканскую нефть WTI с поставкой в августе понизилась на 4,42% — до $68,02 за баррель.

Аналитики отмечают, что нефть дешевеет в связи с ожидаемым ростом предложения сырья на рынке из стратегического резерва США и ростом добычи в России.