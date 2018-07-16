Екатеринбург, 16 июля, 2018, 22:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на 100-летие со дня расстрела Романовых приехали паломники из более 20 стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Екатеринбургской епархии.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай II

На «Царские дни» прибыли паломнические группы и делегации из США, Таджикистана, Австралии, Туркмении, Новой Зеландии, Узбекистана, Великобритании, Азербайджана, Германии, Молдавии, Франции, Китая, Литвы и многих других стран. Также паломники съехались со всей России — от Владивостока до Калининграда.

По предварительным данным, в богослужении, которое совершает патриарх Кирилл, участвуют несколько тысяч человек. В 02:30 по местному времени начнётся крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной ямы. Его участникам предстоит преодолеть 21 километр. Возглавит шествие патриарх Кирилл.