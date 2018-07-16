Путин: Действия США не должны привести к разрушению иранской ядерной сделки
Москва, 16 июля, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Действия, односторонне предпринятые США по иранской ядерной сделке, не должны довести процесс до разрушения многостороннего соглашения с Ираном, заявил 16 июля президент России Владимир Путин в ходе интервью для «Первого канала».
«Соединенные Штаты хотели бы обратить внимание Ирана на их решительную политику, на ракетные программы, но, на наш взгляд, это не должно вести к разрушению СВПД», — сказал Владимир Путин по итогам своих переговоров в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, односторонний выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном не поддерживается ее другими участниками. Кроме того, Тегеран пригрозил в случае разрушения этого соглашения вернуться к созданию ядерного оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки президенты России и США обсудили широкий круг вопросов, среди которых была и иранская ядерная сделка.