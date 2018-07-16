Москва, 16 июля, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Действия, односторонне предпринятые США по иранской ядерной сделке, не должны довести процесс до разрушения многостороннего соглашения с Ираном, заявил 16 июля президент России Владимир Путин в ходе интервью для «Первого канала».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

«Соединенные Штаты хотели бы обратить внимание Ирана на их решительную политику, на ракетные программы, но, на наш взгляд, это не должно вести к разрушению СВПД», — сказал Владимир Путин по итогам своих переговоров в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, односторонний выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном не поддерживается ее другими участниками. Кроме того, Тегеран пригрозил в случае разрушения этого соглашения вернуться к созданию ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки президенты России и США обсудили широкий круг вопросов, среди которых была и иранская ядерная сделка.