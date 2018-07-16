Киев, 16 июля, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Отсутствие каких-либо упоминаний о Крыме и Украине со стороны президента США Дональда Трампа говорит о провале Порошенко, завила политолог Елена Дьяченко 16 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Порошенко

«Если коротко, то для Украины это значит — стратегический провал Банковой (Администрации президента — ИА REGNUM ). Никто больше всерьез уходящую администрацию не воспринимает и никаких подарков делать ей не будет. Это значит, что вопрос Крыма если и обсуждался то только в контексте преференций американского бизнеса, как повод, а не цель. Посылы о том, что он не будет рисковать миром ради политики — это привет натовским ожиданиям Банковой — на них стоит жирный крест», — считает Дьяченко.

Напомним, лидеры России и США встретились в Хельсинки и обсудили широкий спектр вопросов, а также проблемы американо-российских отношений.

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