Вашингтон, 16 июля, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что футбольный мяч, который президент Российской Федерации Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу стоит тщательно проверить, так как в нём могут быть подслушивающие устройства. Об этом Грэм написал сегодня, 16 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Цитата из к/ф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

Грэм, и не только один один, обрушил на Трампа шквал критики за сам факт российско-американского саммита на высшем уровне. Вся внутриполитическая американская оппозиция Трампу в один голос орет о том, что переговоры с Путиным были на руку только Путину, что Трамп проиграл, и что вообще, на переговоры идти не надо было.

Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров в Хельсинки, Путин подарил Трампу мяч с чемпионата мира по футболу. Трамп подарок принял и сказал, что обязательно передаст его своему младшему сыну Бэррону.

«Я бы проверил футбольный мяч на наличие подслушивающих устройств и ни за что не допустил, чтобы он попал в Белый дом», — пишет Грэм в антироссийском угаре.