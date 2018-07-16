Казань, 16 июля, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Депутат сельского поселения Верхнеуслонского муниципального образования досрочно лишен полномочий за неполные сведения о доходах. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Татарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В частности, народный избранник не указал доход в размере 5 млн рублей, транспортное средство и моторную лодку. Кроме того, он представил недостоверные сведения о счетах в банках.

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Супруга депутата не задекларировала два земельных участка в Казани, которыми она пользуется, не указала кредитный договор на 4 млн рублей. В справке несовершеннолетнего ребенка депутата не указано наличие счета в банке.

Депутат лишен полномочий после представления, внесенного прокурором района.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году схожий скандал случился в Пензе. Там городская дума лишилась трех депутатов из 14, у которых выявили недостоверные сведения в декларациях о доходах. При этом, чтобы не блокировать работу законотворческого органа, где всего 35 депутатов, в отношении остальных 11 нарушителей дело ограничилось предупреждением.

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В марте 2018 года аналогичным образом лишились полномочий пять депутатов гордумы Ижевска. Недочеты были выявлены в 29 декларациях из 42, но самые серьезные — неполные сведения об имуществе — были обнаружены в сведениях о доходах шести депутатов.

И наконец в Татарии уже в июне текущего года лишились мандатов два депутата из Набережных Челнов. Причем один из депутатов утверждал, что ошибки в декларациях носят случайный характер. А второй ранее поднимал вопрос о приведении конституции Татарии в соответствии с Федеральным законом, считая необходимым «устранить дальнейшее применение названия должности главы региона «президент».

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