Днепропетровск, Украина, 16 июля, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Запасов жидкого хлора в Днепропетровске хватит до утра 17 июля, затем город может остаться без питьевой воды, сообщили 16 июля в пресс-службе городского коммунального предприятия «Аульский водовод».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кран с водой

«Аульский водовод» сообщает, что на предприятии сложилась чрезвычайная ситуация. В связи с отсутствием поставок жидкого хлора от ООО «Аульская хлоропереливная станция», которая не в состоянии выполнять условия договора поставки, вследствие остановки производства на AT «Днепроазот», на предприятии остался запас хлора до 09:00 часов 17 июля 2018 года», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, 6 июля на Украине остановилось предприятие «Днепроазот», на котором производилось 100% хлора для обеззараживания воды. Эксперты считают, что таким образом собственник «Днепроазота» Игорь Коломойский шантажирует киевскую власть, чтобы получить более низкую цену на газ для своего предприятия. Отметим, что игры с «Днепроазотом» чреваты водным коллапсом для всей страны.

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