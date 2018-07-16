Москва, 16 июля, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Никаких особенных результатов от переговоров с Трампом не ожидалось изначально, заявил 16 июля президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его мнению, первая встреча с президентом США имела «разминочный» характер.

Напомним, по итогам переговоров в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп ограничились пресс-конференцией и не выступали с итоговым заявлением.

Как сообщало ИА REGNUM, первые переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом прошли 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.