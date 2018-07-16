Екатеринбург, 16 июля, 2018, 22:09 — ИА Регнум. В Храме-на-Крови Екатеринбурга патриарх Кирилл проводит божественную литургию. Она закончится глубокой ночью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Сразу после её окончания от храма до Ганиной ямы пройдёт крестный ход. Возглавит его также патриарх.

Напомним, ночью 17 июля исполнится 100 лет с момента расстрела бывшего российского императора Николая Романова, его супруги, детей и приближённых. Специально для проведения памятных мероприятий на Урал прибыл патриарх Кирилл.

Также приехали тысячи паломников из городов России, Украины, Казахстана и т. д. В центре Екатеринбурга для них действует палаточный городок.