В результате украинского обстрела Докучаевска ранена мирная жительница
Соледар, ДНР, 16 июля, 2018, 22:40 — ИА Регнум. В 19:00 мск взрывом управляемой противотанковой ракеты была ранена жительница Докучаевска, сообщили 16 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
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ВСУ
Женщина 1955 года рождения была доставлена в больницу, получив минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения в районе спины, левого бедра и левой стопы.
Также был повреждена кровля жилого дома, в здании выбиты стекла.
Напомним, 15 июля по территории ДНР украинскими боевиками было выпущено 29 гранат.
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