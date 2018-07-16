Киев, 16 июля, 2018, 21:53 — ИА Регнум. При выезде из Донецка 22 февраля 2014 года кортеж президента Украины Виктора Януковича преследовали три автобуса с вооруженными боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил бывший начальник охраны президента Украины Константин Кобзарь, сообщило 16 июля агентство «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

В районе Бердянска, когда стало ясно, что кортеж заблокирован, Кобзарь попросил помощи у ФСО РФ. Спустя 15 минут за Януковичем прислали российские вертолеты, которые направились в Анапу, а затем в Крым.

Напомним, ранее охранник Януковича Сергей Бернацкий заявил, что киевские майданщики угрожали сбить вертолет Януковича, в случае, если пилот не подчинится приказам диспетчеров.

Согласно мифологии официального Киева, законноизбранный президент Украины Виктор Янукович «самоустранился» от исполнения своих обязанностей, хотя в конституции страны такой причины для сложения президентских полномочий нет.

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