Вашингтон, 16 июля, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Переводчица президента США Дональда ТрампаМарина Гросс, принимавшая участие в переговорах глав государств «с глазу на глаз» в Хельсинки, будет проинтервьюирована официальными лицами в Вашингтоне о содержании состоявшейся встречи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.

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По информации телеканала, допрос будет проходить неофициально. Отмечается, что подобная практика не является общепринятой в случае закрытых встреч глав государств, однако после выступления главы Белого дома на пресс-конференции в Хельсинки, которое вызвало недовольство либеральной общественности в США, содержание конфиденциальных переговоров Трампа и Путина вызывает всё больше интереса в Вашингтоне.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии состоялась третья по счёту встреча президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов общались тет-а-тет, после чего состоялись российско-американские переговоры в расширенном составе.

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