Вашингтон, 16 июля, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец США Джон Маккейн назвал 16 июля встречу лидеров США и Россия Дональда Трампа и Владимира Путина «трагической ошибкой», а также обвинил главу Белого дома в неспособности защитить свою страну, сообщает британское агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Маккейн

«Президент Трамп не только не сказал правду о противнике, но и, говоря от имени США с остальным миром, наш президент не смог защитить все то, что делает нас тем, чем мы являемся, — республикой свободных людей, посвященных делу свободы внутри страны и за ее пределами», — отметил он.

«Очевидно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой», — добавил он.

Напомним, целый ряд сенаторов и членов палаты представителей США негативно оценили прошедший 16 июля в столице Финляндии саммит. В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал выступление главы Белого дома «признаком слабости».

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