Киев, 16 июля, 2018, 21:36 — ИА Регнум. Трансляции матчей чемпионата мира по футболу посмотрели девятнадцать миллионов жителей Украины, сообщила 16 июля пресс-служба телеканала «Интер».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Донос

Самым рейтинговым оказался финальный матч между сборными Франции и Хорватии. Их посмотрели 6,7 млн зрителей. Рейтинг среди зрителей старше восемнадцати лет составил 31,6%, в крупных городах — 36,6%, а среди зрителей от 18 до 54 лет, живущих в крупных городах — 35,4%.

В пресс-службе особо подчеркнули, что финальный поединок стал наиболее популярным спортивным событием с начала 2018 года.

Напомним, ряд украинских политиков призывал к бойкоту чемпионата мира по футболу. К примеру, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «Россия не заслужила право проводить ЧМ-2018. Представители неонацистских группировок митинговали под офисом телеканала «Интер», требуя прекратить трансляцию матчей.

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