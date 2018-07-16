Киев, 16 июля, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Группа бывших боевиков АТО, задержанная по подозрению в торговле оружием, может быть причастна к ряду резонансных убийств и террористических актов на территории Украины, сообщило 16 июля издание Strana.ua в своем расследовании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

По данным защиты, трое бывших боевиков Виктор Балацкий по прозвищу «Агат», Александр Корниевский по прозвищу «Кулибин» и Иван Каралюс, позывной «Шукач», занимались изготовлением массогабаритных макетов оружия, а также ремонтом охотничьего оружия. Следствие считает, что боевики переделывали макеты оружия в боевое, а также торговали оружием и взрывчаткой, вывезенной из зоны АТО.

По данным следователя Сергея Пантелеева, в квартирах обвиняемых во время обысков было найдено тридцать гранат, три килограмма пластида, четыре гранатомета, 64 единицы оружия, и станки для его изготовления. Также под Киевом была обнаружена мастерская по переделке оружия, причем вход в нее был заминирован.

В данный момент следствие проверяет причастность задержанных к покушению на пару боевиков — Амину Окуеву и Адама Осмаева, которое произошло в конце 2017 года.

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Тогда на месте преступления был обнаружен автомат Калашникова чехословацкого производства, ранее охолощенный, а затем перевезенный на Украину и восстановленный.

По данным издания, задержанные «ветераны АТО» могут быть причастны к убийству чеченского боевика Тимура Махаури, которого 8 сентября 2017 года взорвали в автомобиле в центре Киева.

«Александр Корниенко был руководителем и координатором незаконных сделок по продаже оружия и взрывчатки. Каралюс и Балацкий были «младшими компаньонами» и исполнителями — курьерами, доставлявшими стволы и взрывчатку покупателям. При этом все трое активно пользовались приобретенными в АТО контактами и знакомствами. Основными покупателями товара были бывшие бойцы АТО, сбившиеся в организованные преступные группировки в тылу», — заявил изданию источник в СБУ.

Напомним, глава украинского совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обвинил Россию в организации покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву. Их машину обстреляли на переезде под Киевом. Осмаев получил ранения, а Окуева была убита.

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