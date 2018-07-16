Париж, 16 июля, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Сотни тысяч жителей Франции вышли на Елисейские поля в Париже, чтобы отпраздновать победу сборной Франции по футболу на чемпионате мира — 2018, передает 16 июля идание Les Echos.

Дарья Драй ИА REGNUM Французский фанат в флагах

Сразу после прилета во Францию футболисты национальной сборной отправились на автобусе в центр торжеств. Там они были встречены радостными приветствиями участников многотысячной демонстрации. Одновременно группа из девяти самолетов окрасила небо в синий, белый и красный цвета национального флага.

Прибыв к Елисейскому дворцу, футболисты встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит. Затем сборная направилась в отель Crillon — один из старейших и самых роскошных отелей французской столицы.

Напомним, в финале ЧМ-2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Матч проходил в Москве на стадионе «Лужники».

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