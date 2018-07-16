Вашингтон, 16 июля, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Коркер заявил 16 июля, что из-за заявлений президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным США стали выглядеть как «слабаки», сообщает британское агентство Reuters.

Kremlin.ru Дональд Трамп на саммите Россия — США

«Когда у него была возможность защитить наши разведывательные ведомства, которые работают на него, я был очень разочарован и опечален тем сравнением, которое он сделал между ними и тем, что сказал Путин», — отметил Коркер в интервью американским СМИ, имея в виду слова Трампа о том, что у него нет оснований считать, что Москва пошла на вмешательство в выборы в США.

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«Из-за заявлений президента мы стали выглядеть как страна, большая похожая на слабака, и я этим очень разочарован», — добавил он.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялись переговоры главы Кремля и Белого дома. Представители власти США встретили результаты саммита достаточно негативно, в том числе указывая на то, что Трамп проявил слабость.