Фергана, Узбекистан, 16 июля, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Главы правительств Таджикистана и Узбекистана Кохир Расулзода и Абдулла Арипов обсудили ход подготовки к предстоящей встрече президентов двух стран, сообщили 16 июля в пресс-службе МИД Узбекистана.

Dan Lundberg Аисты над аркой «Добрых и благородных устремлений» на Площади Независимости в Ташкенте

В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику роста во взаимной торговле. По итогам первой половины 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном увеличился на 35%. Стороны также договорились создать благоприятные условия для деятельности деловых кругов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2018 года товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном составил $94 млн, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.