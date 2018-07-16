Хельсинки, 16 июля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом прошли «шикарно». Об этом он заявил журналистам сегодня, 16 июля.

Kremlin.ru Саммит Россия-США

Журналисты спросили Лаврова, как он оценивает прошедшие переговоры Путина с Трампом.

«Шикарно», — ответил Лавров.

Он подчеркнул, что переговоры прошли «лучше, чем супер».

Напомним, сегодня в Хельсинки прошел российско-американский саммит на высшем уровне. Президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — обсудили российско-американские отношения, а также ключевые международные проблемы и региональные конфликты.