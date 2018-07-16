Хельсинки, 16 июля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Президенты России Владимир Путин после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки провёл встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Прибытие Владимира Путина в Финляндию

Российский лидер поблагодарил Ниинистё за предоставленную возможность провести российско-американский саммит в столице Финляндии, отметив, что «на сегодняшний день, похоже, Хельсинки стал политической мировой столицей».

При этом Владимир Путин принёс извинения жителям города за предоставленные им неудобства в связи с предпринятыми мерами безопасности.

Говоря о российско-финских отношениях, президент России отметил, что «они развиваются очень успешно», и в частности указал на рост взаимного товарооборота на 37% в 2017 году и ещё на 26% за в первое полугодие 2018 года. Путин выразил надежду, что стороны подробно обсудят взаимоотношения Москвы и Хельсинки во время визита Ниинистё в Россию, который запланирован на 22 августа.