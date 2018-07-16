Вашингтон, 16 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Пол Райан заявил 16 июля, что «нет сомнений» в факте вмешательства России в выборы в США 2016 года, а также что глава Белого дома «должен понять, что Россия не союзник» США, сообщает британское агентство Reuters.

США требует

С таким заявлением он выступил после саммита лидеров США Дональда Трампа и России в Хельсинки

«Не существует морального равенства между США и Россией, которая по-прежнему враждебна нашим наиболее важным ценностям и идеалам», — указал Райан.

«США должны сфокусироваться на том, чтобы привлечь Россию к ответственности и положить конец ее мерзким нападкам на нашу демократию», — добавил он.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии состоялся саммит лидеров Путина и Трампа. Глава Белого дома, в частности, отметил, что не считает, что Москва вмешивались в выборы 2016 года. Он также призвал к сотрудничеству Вашингтона и Москвы.