Лондон, 16 июля, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Западным державам следует выстраивать диалог с Россией с позиции силы, заявила 16 июля премьер-министр Великобритарии Тереза Мэй, докладывая членам палаты общин о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй. Позиция силы

Она напомнила о своей позиции, которая была высказана на встрече с американским президентом: «Россия должна изменить свое поведение».

«И пока она продолжает предпринимать попытки подорвать наши интересы и ценности, мы будем сдерживать ее и противостоять ей», — сказала Мэй.

К числу таких попыток премьер-министр отнесла инцидент в городе Солсбери с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, «подрыв западных демократий», военную операцию в Сирии и поставки вооружений Ирану.

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Добавим, что перечисленные обвинения не имеют под собой оснований, поскольку доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипалей британские власти так и не предъявили, как и американцы в случае с якобы имевшим место вмешательством в выборы, а политика Москвы в Сирии и в отношении поставок вооружений соответствует обязательствам в рамках двусторонних и международных соглашений.