Саранск, 16 июля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Федеральная служба судебных приставов в Мордовии закрыла исполнительное производство в отношении французского актёра Жерара Депардье, передаёт «Коммерсантъ».

Georges Biard Жерара Депардье. 2010

Как сообщается, актёр попал в базу должников по причине задолженности по налогам в размере 1113 рублей 87 копеек. 13 июня дело было открыто, а уже 28 июня было прекращено ввиду отсутствия у него имущества, в отношении которого может быть обращено взыскание.

В свою очередь, глава управления Федеральной налоговой службы по Мордовии Светлана Вишнякова сообщила РИА «Новости», что долги по налогам были начислены Жерару Депардье в результате «небольшой технической ошибки», которая была допущена его представителем при расчётах.

По её словам, на данный момент «все вопросы урегулированы», и за актёром больше не числится задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2012 году Жерар Депардье, возмущенный планами французских властей по увеличению «налога для богатых», заявил о намерении отказаться от французского гражданства. В 2013 году он получил гражданство Российской Федерации. Актёр отправился в Саранск, где местные власти предоставили ему квартиру.