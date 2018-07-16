Москва, 16 июля, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Более 1,9 млн болельщиков посетили за время проведения первенства планеты по футболу фан-зону ЧМ-2018 на Воробьевых горах в Москве, заявил глава департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фан-зона на Воробьевых горах

Отмечается, что в ходе трансляции в фан-зоне футбольных состязаний болельщики из разных стран поддерживали свои национальные сборные и делились положительными эмоциями.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что завершившийся в России чемпионат мира по футболу — 2018 стал началом новой эпохи российского футбола.

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