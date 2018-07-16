Фарнборо , Великобритания, 16 июля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Правительство Британии планирует инвестировать £2 млрд в работы по созданию нового истребителя Tempest, заявила 16 июля премьер-министр страны Тереза Мэй на открытии международного авиасалона в Фарнборо.

Ronnie Macdonald Истребитель Typhoon

По ее словам, эти деньги будут выделены в период до 2025 года, а новая машина должна будет заменить в королевских ВВС боевые самолеты Typhoon.

В свою очередь, министр обороны Британии Гэвин Уильямсон сообщил журналистам, что Tempest, выпуск которого надеются начать в 2015 году, сможет работать в воздухе не только под управлением летчика, но и в беспилотном режиме.

В разработке нового истребителя будут участвовать корпорация BAE Systems, производитель ракет MBDA и двигателестроительная компания Rolls Royce, уже включенные в группу предприятий под обозначением Team Tempest.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года министерство обороны Великобритании официально заявило о скором принятии на вооружение новых ударных дронов типа Protector.