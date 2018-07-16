Хельсинки, 16 июля, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал предложение о совместном с США расследовании якобы имевшего место вмешательства РФ в американские выборы. Об этом заявил 16 июля на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

Цитата из м/ф «Следствие ведут Колобким». реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР

По словам американского лидера, Владимир Путин предложил вести совместное следствие по делу об участии 12 граждан России во «вмешательстве» в американские выборы президента 2016 года

«Я считаю это прекрасным предложением», — подчеркнул Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин ранее отметил, что в ходе переговоров в Хельсинки Дональд Трамп поднимал тему российского «вмешательства» в американские выборы.

Читайте также: Путин ответил Трампу на слова о «вмешательстве» РФ в американские выборы