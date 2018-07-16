Путин сделал США предложение о следствии по «российскому вмешательству»
Хельсинки, 16 июля, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал предложение о совместном с США расследовании якобы имевшего место вмешательства РФ в американские выборы. Об этом заявил 16 июля на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
По словам американского лидера, Владимир Путин предложил вести совместное следствие по делу об участии 12 граждан России во «вмешательстве» в американские выборы президента 2016 года
«Я считаю это прекрасным предложением», — подчеркнул Дональд Трамп.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин ранее отметил, что в ходе переговоров в Хельсинки Дональд Трамп поднимал тему российского «вмешательства» в американские выборы.
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