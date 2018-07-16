Пекин, 16 июля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Метеорологи Пекина предупреждают о сильных ливнях, которые, начавшись в воскресенье, продолжат заливать столицу Поднебесной, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

(сс) George Hodan Ливень

Начиная с 20:00 по местному времени 15 июля до 14:00 понедельника, 16 июля, на Пекин обрушилось в среднем 39,9 мм осадков, а в некоторых районах вроде округа Миюнь — более 300 мм. По словам начальника Пекинской метеослужбы Чжан Линьна, жителей столицы Поднебесной ожидают кратковременные ливни с 16 по 17 июля.

Напомним, что особо сильно ливни хозяйничают на юго-западе Китая. В провинции Сычуань размыты сотни участков дорог, задержаны или отменены десятки авиарейсов.