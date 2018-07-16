Вашингтон, 16 июля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции с его российским коллегой Владимиром Путиным «признаком слабости».

US Senate Линдси Грэм

С таким заявлением он выступил 16 июля на своей странице в Twitter.

«Президент Трамп упустил возможность решительным образом привлечь Россию к ответственности за вмешательство в 2016 году», — отметил он.

«Этот ответ президента Трампа будет расценен Россией в качестве признака слабости и создаст еще больше проблем, чем решит», — добавил он.

Грэм также подчеркнул, что конгрессу крайне важно провести слушания относительно степени и масштаба того или иного сотрудничества в Сирии в связи с присутствием в стране Ирана.