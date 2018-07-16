Шанхай, Китай, 16 июля, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Спасатели извлекли пять тел жертв крушения грузового корабля у берегов Шанхая на востоке Китая, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Уильям Тернер. Кораблекрушение. 1805

До настоящего времени порядка пяти человек остаются пропавшими без вести, спасатели не теряют надежды найти выживших, сообщили в Шанхайской администрации безопасности на море.

Напомним, что утром 15 июля грузовое судно «Шуньцян-2», перевозящее 3 тыс. тонн стального проката, столкнулось с другим судном, после чего затонуло у берегов Шанхая. В результате крушения 13 человек упали за борт, троих удалось оперативно спасти.