Москва, 16 июля, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к американскому доллару и евро на фоне проходящих в Хельсинки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональд Трампа.

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До начала пресс-конференции по итогам переговоров двух лидеров курс доллара на московской бирже составлял 62,33 рубля, евро — 72,98 рубля.

На данный момент курс доллара понизился до 62,29 рубля, евро — до 72,93 рубля.

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Напомним, 16 июля в столице Финляндии состоялась третья по счёту встреча президентов России и США. Путин и Трамп более двух часов беседовали с глазу на глаз, после чего состоялись российско-американские переговоры в расширенном составе.